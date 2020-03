Vin Diesel rivela di essere a lavoro sul suo primo album musicale

Nella settimana che sta volgendo al termine è arrivata l'ufficializzazione del rinvio di Fast & Furious 9, che la Universal Pictures distribuirà adesso ad aprile 2021.

La star Vin Diesel, però, in queste ore ha dato ai suoi fan un altro grande evento da aggiungere alla lista delle attese: nel corso di una recente intervista, infatti, ha rivelato di essere a lavoro sul suo album musicale, che rappresenterà un vero e proprio debutto in una nuova carriera.

"Sto lavorando ad un album!”, ha dichiarato la superstar. "E' una cosa partita quasi per scherzo, ma voglio essere sincero. I miei figli adorano quando canto. Lo adorano davvero tanto. Ed è stato un po' come con J.R.R. Tolkien, che ha iniziato a raccontare ai suoi figli delle piccole storie su queste creature chiamate hobbit e poi un giorno ha iniziato a scrivere Il Signore degli Anelli. Per me è stata la stessa cosa. Vorrei poter suonare tutta la mia musica adesso. Sono davvero fortunato ad avere della musica originale. Non c'è niente di più bello al mondo di vedere mia figlia di quattro anni che cammina per i corridoi cantando queste canzoni che mi sente suonare in casa. È la cosa più bella del mondo. A volte, non possono vedere i film che realizzo ... quindi poter condividere con loro questa cosa, per me significa davvero tanto."

Per ora non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, quindi rimaniamo in attesa. Voi siete curiosi di sentir cantare Vin Diesel? Diteci che ne pensate nei commenti.

