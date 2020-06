Vin Diesel rinunciò ad una montagna di soldi per 2 Fast 2 Furious, e lo fece per principio

Stasera torna in tv 2 Fast 2 Furious, secondo capitolo del celebre franchise cinematografico action di Fast & Furious, che vanta come protagonisti le star Paul Walker e Vin Diesel.

Tuttavia, dopo il successo del primo capitolo uscito nel 2001, Vin Diesel non tornò nel sequel diretto da John Singleton, che ad oggi risulta essere l'unico capitolo della saga - fatta eccezione dello spin-off Hobbs & Shaw - in cui la star non compare.

Diesel, che ha rinunciato ad una paga di ben $25 milioni di dollari per apparire in questo film, ha spiegato le sue ragioni solo nel 2015, durante un'intervista con Variety per il tour promozionale di Fast & Furious 7. Sulle pagine del celebre magazine cinematografico, l'attore affermò che non era affatto convinto dalla premessa del film: "Per questo capitolo gli Universal Studios non hanno adottato l'approccio che avrebbe adottato Francis Ford Coppola, ad esempio. Si sono approcciati a questo progetto seguendo gli standard dei sequel degli anni '80 e degli anni '90, inventandosi una storia totalmente nuova, scollegata per la maggior parte da quella del primo film, e appiccicandoci sopra lo stesso titolo. Non mi piacque l'idea, tutto qui".

Ammettetelo, anche voi vorreste poter rinunciare a $25 milioni di dollari solo perché non vi piace un'idea, vero?

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di 2 Fast 2 Furious e al trailer di Fast & Furious 9.