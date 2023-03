Vin Diesel e la rinascita della saga di Riddick: i tre film tutti in top10 su Netflix!

Fast & Furious è certamente il franchise per cui Vin Diesel verrà ricordato in futuro, ma a quanto pare c'è anche un'altra saga di film molto amata dai fan della star, saga che è recentemente tornata sotto i riflettori.

Stiamo parlando del franchise di Riddick, del regista David Twohy, che a pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Riddick 4 è ritornato prepotentemente sul catalogo di Netflix USA nella sua interezza: a poche ore dal caricamento sulla piattaforma di streaming on demand, tutti e tre i film della serie cult con Vin Diesel sono sono balzati nella top10 domestica, con i famosi Pitch Black, The Chronicles of Riddick e il terzo episodio Rddick che ieri lunedì 20 marzo sono rientrati contemporaneamente nella classifica dei dieci film più visti dagli utenti.

Un risultato a dir poco inatteso per una saga ferma dal 2013, con Vin Diesel che non a caso ha festeggiato sui social mostrando ai suoi fan una nuova concept art del mitico Riddick. "Ho avuto degli incontri davvero fantastici questa settimana per quanto riguarda... e poi ho scoperto che tutti e tre i capitoli della saga usciti finora sono tra i primi dieci film più visti di Netflix. Sono così grato alla nostra comunità Furyan."

Riddick: Furya non ha ancora una data d'uscita ufficiale, dunque rimanete sintonizzati. Vi ricordiamo che Vin Diesel tornerà al cinema a maggio con l'attesissimo Fast & Furious 10, penultimo capitolo della Fast Saga.