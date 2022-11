Vin Diesel ricorda Paul Walker nell'anniversario della sua morte: 'Mi manchi'

La tragica morte di Paul Walker ha scioccato il mondo del cinema tutto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei colleghi che lo hanno conosciuto e che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco nel franchise di Fast and Furious.

Tra questi è annoverato sicuramente Vin Diesel il quale a distanza di ormai 9 anni, non è ancora riuscito a rassegnarsi alla perdita del caro amico e ha così voluto affidare il suo dolore ai social network. In una foto condivisa su Instagram in cui compare proprio al fianco di Paul Walker ha scritto: "Nove anni...ti voglio bene e mi manchi".

Il 30 novembre del 2013, Walker e l'amico Roger Rodas stavano guidando insieme ad alta velocità a Santa Clarita, in California dopo aver preso parte ad una raccolta fondi di beneficenza, i due sono rimasti tragicamente uccisi a seguito del violento impatto con un palo della luce che ha totalmente distrutto il veicolo su cui i due stavano viaggiando.

Proprio in ricordo di questa forte amicizia, Vin Diesel ha accompagnato all'altare la figlia di Paul Walker nel giorno del suo matrimonio. La star di Fast and Furios ha preso molto sul serio il ruolo di padrino di Meadow e dopo la morte di suo padre ha ricoperto un ruolo fisso nella vita della ragazza.