Vin Diesel racconta perché non vedeva l'ora d'interpretare Bloodshot

Nell'ormai prossimo Bloodshot, Vin Diesel interpreterà un supereroe decisamente anticonvenzionale, molto diverso da quelli Marvel cui siamo abituati, e sembra che sia stata proprio la diversità del personaggio a suscitare l'interesse dell'attore.

I microfoni di Digital Spy hanno recentemente intervistato gli attori protagonisti Vin Diesel ed Eiza González e i creatori del fumetto, Bob Layton e Kevin VanHook.

Nella speciale featurette, che troverete nel link della fonte, i quattro membri del team hanno approfondito il personaggio di Bloodshot e le caratteristiche che lo rendono tanto speciale.

Layton e VanHook raccontano l'idea che c'è dietro la creazione del personaggio: "Volevamo creare uni'incrocio tra Frankenstein e James Bond. L'idea era che gli scienziati sperimentassero nuovi modi per creare l'immortalità"

Seguono le dichiarazioni di Diesel che rivela di essere stato affascinato dal supereroe fin da subito e che ad attirarlo fu "l'idea di interpretare un personaggio che ha poteri simili a quelli di un supereroe, ma che non ha idea che la sua mente sia manipolata da altri."

Come per tanti eroi dei fumetti, la vita di Bloodshot è divisa in due metà, una prima che acquisisca i poteri ed una dopo: all'inizio della pellicola Diesel interpreta il ruolo del marine Ray Garrison che, dopo aver perso la vita in servizio viene riportato in vita grazie ad una speciale nanotecnologia, che è anche la fonte dei suoi poteri. Quello che non sa è che proprio quest'ultima lo renderà manovrabile fisicamente e mentalmente.

L'intervista continua poi con le dichiarazioni della González, che non è nuova ai film d'azione, ma che racconta entusiasta di come sia "totalmente diverso da qualunque cosa abbia fatto prima. Godetevi i supereroi classici finché potete, perché con l'arrivo di Bloodhot cambieranno le regole del gioco." confermando il parere della Sony Pictures, secondo cui sarebbe qualcosa di mai visto prima.

La première italiana della pellicola distribuita da Sony e Warner Bros. è prevista per il prossimo 26 marzo, sempre che non venga rimandata come tante altre a causa del coronavirus, mentre negli States è previsto un debutto da quasi 17 milioni di dollari.