Vin Diesel svela il primo poster ufficiale di Fast & Furious 9

In attesa di vedere il primo trailer di Fast & Furious 9 atteso per questa settimana, Vin Diesel ha diffuso in rete il primo poster ufficiale dedicato al nuovo capitolo della saga action.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, mostra un nuovo sguardo a Dominic Toretto senza svelare niente di ciò che ci attende dal nono film della saga, lasciando tutte le sorprese al trailer che verrà pubblicato il 31 gennaio durante un evento di lancio intitolato The Road To F9.

Come annunciato nei giorni scorsi, l'evento farà parte di un concerto che vedrà esibirsi diversi artisti legati alla saga di Fast & Furious come Ludacris, Wiz Khalifa e Charlie Puth, oltre che le new entry rappresentate da Cardi B e Ozuna. Lo spettacolo si terrà a Miami, dove due giorni dopo si terrà l'attesa 54esima edizione del Superbowl.

Il film, atteso nelle sale italiane il prossimo 21 maggio, vedrà il ritorno nel cast di Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Helen Mirren e Charlize Theron, mentre faranno il loro debutto John Cena e Michael Rooker (entrambi impegnati in questo periodo con le riprese di The Suicide Squad).

Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Fast & Furious? Fateci sapere la vostra nei commenti.