Vin Diesel e tutti i protagonisti di Bloodshot nel nuovo, splendido poster ufficiale

La Sony Pictures ha condiviso un nuovo sensazionale poster per Bloodshot, nuovo cinecomic con Vin Diesel che sarà il primo adattamento live-action dell'omonimo fumetto della Valiant Comics.

La locandina, oltre a Diesel, include anche tutti gli altri protagonisti del film, da Guy Pearce a Eiza Gonzalez passando per il personaggio mascherato interpretato da Sam Heughan, visto recentemente in Servant, la serie Apple TV+ di M. Night Shyamalan: come al solito potete gustarvi il materiale promozionale in calce all'articolo.

Il film, diretto da Dave Wilson, vede Vin Diesel nei panni di Ray Garrison, un soldato rimasto ucciso in azione che viene riportato in vita come il supereroe Bloodshot grazie ad una tecnologia di proprietà della società RST. Con un esercito di nanotecnologie nelle vene, Bloodshot è una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di guarire all'istante: ma nel processo per controllare il suo corpo, la società ha anche influenzato la sua mente compromettendo i suoi ricordi. Ora Ray non riesce a distinguere il reale dalla fantasia creata dalla RST, ma la sua missione è quella di scoprirlo.

Bloodshot arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 26 marzo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Vin Diesel su Bloodshot e ad un nuovo teaser della Sony, che ha definito il cinecomic come qualcosa di mai visto prima.