Vin Diesel protagonista di Muscle: un nuovo film dal regista di Fast & Furious!

Dopo aver collaborato insieme per Fast & Furious 8, Vin Diesel e il regista F. Gary Gray torneranno a unire le forze per una nuova action comedy dal titolo Muscle. La trama è ancora top secret ma si sa che le riprese inizieranno già nei prossimi mesi, giusto in tempo per preparare al meglio la promozione per l'uscita di Fast & Furious 9 al cinema.

La sceneggiatura di Muscle è stata scritta da John Swetnam e Malcolm Spellman, al lavoro su un soggetto inizialmente firmato da da Scott Taylor e Wesley Jermaine Johnson. Prodotto da STX Films, il capo di quest'ultima compagnia, Adam Fogelson, ha dichiarato a proposito del progetto: "Ci sono pochi registi al livello dell'abilità di F. Gary Gray con lo sviluppo dei personaggi, gli elementi comici ed epiche sequenze d'azione, ed è per questo che è uno dei registi più realizzati e richiesti attivi nel mondo del cinema. Io e Vin Diesel, nel corso degli anni, abbiamo lavorato insieme ad alcuni successi ed è elettrizzante unire nuovamente le forze con Vin e Gary dopo il successo di Fast & Furious 8. Sarà uno dei film più attesi tra i prossimi che produrremo".

Ricordiamo che Vin Diesel sarà al cinema a luglio con Fast & Furious 9 dopo un attesa di oltre due anni (il film era stato inizialmente previsto per un'uscita nell'aprile 2019, poi spostato al maggio 2020 e poi definitivamente rinviato all'estate del 2021 a causa della pandemia di coronavirus). Su queste pagine potete visualizzare il trailer finale di Fast & Furious 9 narrato dallo stesso Diesel in un video-messaggio decisamente emozionante.

Tra le new entry nei panni del fratello "perduto" del protagonista troveremo John Cena (apparso di recente anche nel trailer ufficiale di The Suicide Squad), al suo debutto nel franchise di Fast & Furious. Insieme a lui faranno ritorno gli storici membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet.