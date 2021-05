Vin Diesel: perché la star di Fast & Furious rifiutò il sequel di XXX?

Vin Diesel è l'uomo dei grandi e inaspettati rifiuti: l'attore, come ricorderete, non prese parte a 2 Fast 2 Furious dopo il roboante successo del primo capitolo della saga e allo stesso modo decise di declinare l'invito a far parte del cast di XXX 2 - The Next Level, il film che avrebbe visto il suo ritorno nei panni di Xander Cage.

Ma cosa portò Diesel a rifiutare un successo tanto sicuro dopo gli applausi ricevuti per il primo film del franchise? All'epoca il nostro non diede troppe spiegazioni, limitandosi semplicemente ad annunciare che non avrebbe preso parte al progetto.

Successivamente divenne però chiaro che la rottura avvenne per divergenze artistiche: la produzione presentò infatti al nostro Vin due script, uno scritto da Rich Wilkes e l'altro da Simon Kinberg, con l'attore che, a quanto pare, avrebbe nettamente preferito il primo dei due.

La produzione decise però di andare avanti con lo script di Kinberg, con Diesel che a quel punto, in completo disaccordo con la scelta, decise di mollare il franchise (per poi far ritorno, come tutti sappiamo, in XXX - Il Ritorno di Xander Cage). E voi? Avete apprezzato il secondo capitolo della saga nonostante l'assenza di Diesel? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di XXX.