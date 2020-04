Vin Diesel, ecco perché l'attore non tornò in 2 Fast 2 Furious

Nessun attore rappresenta la saga di Fast and Furious meglio di Vin Diesel: l'attore di Pitch Black ha messo anima e corpo nel franchise sin dal suo primo capitolo, tanto da apparire in ogni singolo film della serie tranne 2 Fast 2 Furious.

Il secondo capitolo della saga, datato 2003 e diretto da John Singleton, resta infatti ad oggi l'unico a non aver potuto contare sui muscoli e le canottiere di Diesel, che scelse di sua spontanea volontà di non parteciparvi.

Il motivo, a quanto pare, fu una sceneggiatura troppo poco convincente agli occhi dell'attore di Dominic Toretto: "Avevo cominciato a pensare al primo Fast and Furious come ad un classico, una specie di Gioventù Bruciata. Se gli avessimo dato un sequel nel modo in cui gli studios volevano fare all'epoca, semplicemente mettendo su una storia senza pretese, avremmo tolto al primo film ogni possibilità di diventare un classico" ha spiegato Diesel, a cui, tra l'altro, la produzione offrì un compenso di ben 25 milioni di dollari per riprendere il suo ruolo in 2 Fast 2 Furious.

Le cose, comunque, devono esser decisamente migliorate con i film successivi visto il numero di volte in cui abbiamo visto Vin Diesel tornare nelle vesti di Toretto! Nel caso vogliate saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di 2 Fast 2 Furious.