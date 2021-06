Vin Diesel, il nuovo film Muscle acquistato al mercato di Cannes: la cifra è a sette zeri

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, la major tedesca Leonine ha acquisito i diritti per il nuovo film di Vin Diesel, la action comedy Muscle, per la regia di F. Gary Gray. L'affare è stato concluso al mercato virtuale di Cannes, per una cifra, a quanto pare, intorno ai 60 milioni di dollari.

Si tratta di una delle acquisizioni più care di sempre da parte dei Leonine Studios. In Muscle Vin Diesel, che ha recentemente parlato della fine della saga di Fast & Furious, interpreterà un fuggitivo, che per riabilitare il suo nome dovrà andare all'inseguimento di un uomo che tutti vogliono morto.

Le riprese del film, la cui sceneggiatura è scritta da John Swetnam e Malcolm Spellman, dovrebbero partire entro la fine dell'anno. Sono attualmente in corso i casting per gli altri ruoli. STX, che ha stretto l'accordo con Leonine, produce e finanzia il film, che distribuirà direttamente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in India. Tra i produttori figurano Reginald Hudlin, Byron Phillips, Samantha Vincent e lo stesso Vin Diesel, che abbiamo visto recentemente in un nuovo video di Fast & Furious 9 con Michelle Rodriguez. Proprio in questo franchise l'attore e F. Gary Gray hanno già lavorato insieme, sul set di Fast & Furious 8, oltre che in Il Risolutore nel 2003.

F. Gary Gray, che sarà anche produttore esecutivo di Muscle, ha diretto anche Straight Outta Compton e Men In Black: International.