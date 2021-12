Vin Diesel manda in delirio i fan su Instagram: 'Oggi è stato un gran giorno per Riddick'

Vin Diesel continua ad aggiornare i fan su Instagram fornendo continue novità sul futuro della saga di Riddick, e in queste ore ha pubblicato un nuovo filmato che ha riacceso le speranze degli appassionati.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, la star di Fast & Furious ha condiviso il video di un suo recente allenamento a tarda notte. Durante la clip, ha dichiarato: "Per tutti voi là fuori che continuate a chiedere di Riddick, sappiate che oggi è stato un altro grande giorno per la saga. Voglio dire grazie alla Universal, perché ha sempre creduto in questa ip. Io ne sono molto entusiasta, spero lo sarete anche voi, ragazzi".

Le discussioni relative ad un quarto capitolo del franchise di Riddick sono iniziate addirittura nel 2014, quando Vin Diesel aveva annunciato per la prima volta che gli Universal Studios erano interessati a continuare la saga dopo i grossi numeri fatti registrare dal terzo film in termini di vendite di DVD e bluray. Da allora, gli aggiornamenti sul progetto, la cui produzione era originariamente prevista per il 2017, sono arrivati ad intermittenza. Nel 2019, Diesel annunciò di aver ricevuto la sceneggiatura completa per il quarto film, intitolato Furya.

Quali sono le vostre aspettative? Siete dei fan della saga di Riddick? Ditecelo nei commenti.