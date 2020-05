Vin Diesel è una macchina per soldi: Bloodshot vende più di Star Wars IX e The Rock

Vin Diesel continua a rappresentare una piccola grande fortuna per la Universal Pictures, anche con i cinema chiusi e Fast & Furious 9 rinviato da maggio 2020 ad aprile 2021.

Dopo essere stato lanciato in bluray all'inizio di questo mese, infatti, il nuovo film Bloodshot è atterrato direttamente in cima alla classifica dei 20 film più venduti per il mercato home-video, superando con facilità anche Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker e Jumanji: The Next Level.

Tenendo conto anche delle vendite della versione in 4K Ultra HD e Blu-ray la scorsa settimana, Bloodshot di Sony ha superato Bad Boys for Life (sempre di Sony), che è sceso al secondo posto. A completare la top five troviamo Sonic the Hedgehog di Paramount, Jumanji: The Next Level di Sony e Star Wars: The Rise of Skywalker di Disney, le cui vendite fisiche potrebbero aver risentito della distribuzione on demand del film tramite Disney+.

Qui sotto la top 20:

Bloodshot (Sony) Bad Boys for Life (Sony) Sonic the Hedgehog (Paramount) Jumanji: The Next Level (Sony) Star Wars: Ep IX - Skywalker (Disney) I Still Believe (Lionsgate) The Gentlemen (STX / Universal) Birds of Prey: Harley Quinn (WB) Dolittle (universale) 1917 (universale) Piccole donne (Sony) Arkansas (Lionsgate) The Call of the Wild (Disney, 2020) Gretel & Hansel (WB) Justice League Dark: Apokolips War (WB) Underwater (Fox) Rick and Morty S4 (WB) Like a Boss (Paramount) Knives Out (Lionsgate) The Way Back (WB, 2020)

