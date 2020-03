Vin Diesel introduce una scena eliminata di Bloodshot disponibile su YouTube

Dopo aver pubblicato i primi dieci minuti del film su YouTube, la Sony Pictures continua a promuovere il cinecomic Bloodshot con un nuovo video nel quale Vin Diesel presenta una scena eliminata.

Come al solito potete visionarla comodamente all'interno dell'articolo: ambientata durante i primi minuti del film, la sequenza mostra il personaggio di Diesel insieme a quelli di Guy Pearce e Eiza Gonzalez, che avranno un ruolo fondamentale nel corso dello svolgimento.

Basato sul fumetto best-seller della Valiant, in Bloodshot la star di Fast & Furious interpreta Ray Garrison, un soldato che rimane ucciso in azione e viene riportato in vita come il supereroe Bloodshot dalla società RST. Con un esercito di nanotecnologie nelle vene, Ray è adesso una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di guarire all'istante. Ma nel controllare il suo corpo, la società ha anche influenzato la sua mente e i suoi ricordi, e ora lui non sa cosa è reale e cosa non lo è: la sua missione è quella di scoprirlo, e vendicarsi del responsabile della sua morte e di quella di sua moglie.

Il film, dopo una sfortunata run nelle sale cinematografiche statunitensi durata pochissimo a causa della chiusura dei cinema imposta dalla pandemia di Coronavirus, è tornato alla carica per il mercato digitale, dove sta riscontrando un buon successo di pubblico.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.