Vin Diesel su Instagram insieme a tutte le star Marvel Studios: 'Noi siamo Groot!'

Nelle scorse ore Vin Diesel ha sciolto i cuori dei fan del Marvel Cinematic Universe pubblicato una foto molto particolare sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine ritrae praticamente tutte le star dei Marvel Studios, da Robert Downey Jr. a Scarlett Johansson, da Chris Hemsworth a Chris Evans, passando ovviamente anche per le personalità più importanti del dietro le quinte, come Kevin Feige, i fratelli Russo, Taika Waititi e perfino Joss Whedon.

La didascalia lasciata da Diesel a corredo del post è inequivocabile, e rimanda all'iconica frase del personaggio che l'attore interpreta (dandogli la voce) nelle saghe di Guardiani della Galassia e Avengers: "Noi siamo Groot". Mentre scriviamo questo articolo il post ha superato la soglia del milione di like, con i fan della star che hanno invaso la sezione de commenti.

Ricordiamo che Groot tornerà prossimamente in Thor: Love & Thunder di Taika Waititi, le cui riprese sono attualmente in corso, e successivamente in Guardiani della Galassia 3 di James Gunn, anticipato come ultimo capitolo della saga creata dal regista di The Suicide Squad. L'autore ha infatti confermato che il terzo episodio del franchise sarà il suo ultimo progetto coi Marvel Studios, ma ciò non vuol dire che la storia dei Guardiani non continuerà in qualche altro modo.