Vin Diesel in trattative per interpretare il protagonista di Bloodshot della Valiant

Lasta dando priorità assoluta all'adattamento cinematografico di, noto antieroe dei fumetticreato danel 1992;svela che un grosso attore di Hollywood sarebbe in trattative per interpretare il protagonista nel film.

Nonostante una shortlist di potenziali candidati al ruolo di Bloodshot fosse trapelata in rete tempo fa, sembra che sarà Vin Diesel a dargli il volto al cinema. L'attore è attualmente in trattative per interpretare questo soldato resuscitato grazie alla nanotecnologia e trasformato in una vera e propria macchina da guerra.

L'attore, in questo modo, collaborerebbe nuovamente con Neal H. Moritz, produttore della storica saga che ha reso celebre Diesel in tutto il mondo: Fast & Furious; Moritz produrrà il film con Dinesh Shamdasani della Valiant. L'intenzione della Sony è quella di realizzare un Universo Cinematografico che includa anche Harbinger, con i piani per almeno cinque pellicole.

Dave Wilson, storico partner di Tim Miller (Deadpool) ai Blur Studios, dirigerà la pellicola scritta da Eric Heisserer. Secondo delle fonti vicine alla produzione, la Sony e Wilson vorrebbero prendere spunto da Deadpool e Logan realizzando un cinecomic vietato ai minori, che ricordi - esteticamente e a livello di tono - molte pellicole di genere degli anni '80 quali RoboCop, Terminator e Atto di Forza.