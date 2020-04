Vin Diesel in guerra col Sindacato Produttori: ecco il motivo

Inizialmente interpretava solo uno dei due protagonisti, Dominic Toretto, poi Vin Diesel è passato anche a un ruolo di produttore nel 2009 con Fast & Furious - Solo parti originali, accreditato anche come produttore esecutivo della serie animata Netflix, Fast & Furious: Spy Racers, ma all'attore questo non basta.

Assumendo via via maggior controllo sulla direzione creativa del franchise, ad esempio, è entrato in conflitto anche con altri importanti membri della Famiglia, tra cui Dwayne "The Rock" Johnson, di cui ricordiamo la disputa a ridosso dell'uscita di causata dallo spin-off Hobbs & Shaw. Ora la faida è rientrata e i due hanno pubblicamente fatto la pace, ma Diesel sembra sia ora tornato sul piede di guerra con il Sindacato dei Produttori Americani in relazioni ai suoi crediti nel franchise.



In un posto poi cancellato su Instagram, Disel sosteneva di "essere nel bel mezzo di una moderazione di una guerra" tra Universal Pictures e il il PGA, che lui stesso ha definito il "Prejudice Guild of America". Stando alle fonti di Variety, la battaglia in corso era tutta virata ad ottenere un credito per il suo lavoro nel franchise di Fast & Furious, qualcosa che l'interprete ha sempre cercato di ottenere per tutti i film prodotti finora, ma che mai gli è stato concesso.



E le fonti di Variety, contrariamente a quanto sostiene Diesel nel posto, dicono sia una battaglia del tutto personale e combattuta in solitaria. In senso funzionale, il riconoscimento del PGA permette di inserire il nome tra i papabili candidati agli Oscar, ed è questo il motivo per cui Diesel sembrerebbe così determinato ad ottenere il credito.



Vi ricordiamo che l'atteso Fast & Furious 9 uscirà nelle sale il 1° aprile 2021.