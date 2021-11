Vin Diesel, quanto guadagna la star di Fast & Furious 9?

Recentemente ha fatto molto discutere il messaggio di Vin Diesel a The Rock, in cui dopo tante chiacchierate faide, Diesel ha chiesto al collega di esserci per Fast & Furious 10. I due, infatti, sono delle star nel celebre franchise, e torneranno per il decimo capitolo. Ma quanto ha guadagnato Vin Diesel nel nono? Scopriamolo insieme.

Per vestire i panni di Dominic Toretto, Vin Diesel ha guadagnato circa 20 milioni di dollari in Fast & Furious 9. Una cifra che porta con sé tutte le responsabilità dell'essere il protagonista della pellicola. L'attore è sicuramente uno dei volti più importanti del franchise, e secondo quanto dichiarato, i produttori gli avrebbero offerto circa 80 milioni di dollari per girare gli ultimi due capitoli, con cui potrebbe concludersi la saga.

Dalle informazioni trapelate, il suo salario in Fast & Furious avrebbe subito delle oscillazioni nel tempo. Infatti per Fast Five si dice che abbia ottenuto circa 15 milioni di dollari, mentre per il settimo film del franchise ha toccato i 47 milioni. Dal 2018 in poi la sua paga si è assestata intorno ai 20 milioni.

Adesso la saga guarda al futuro. Tutti, infatti, si chiedono quando uscirà Fast and Furious 10: ecco tutto ciò che sappiamo al riguardo!