Vin Diesel, il suo film Bloodshot è in gara per gli Oscar 2021: cosa ne è del sequel?

Nella giornata di ieri sono state annunciate le shortlist per gli Oscar 2021, e con gran sorpresa nella categoria per i migliori effetti speciali è spuntato Bloodshot, il cinecomic con protagonista Vin Diesel arrivato in digitale durante le prime settimane della pandemia.

Non si tratta dell'unico cinecomic in gara considerata la presenza di Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, e avrà vita piuttosto difficile tenendo conto che tre slot su cinque sembrerebbero già prenotati (da Mank, Tenet e Soul), ma anche grazie ad una competizione non proprio altissima quest'anno (gli altri titoli in shortlist sono Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan e Welcome to Chechnya) il film con Vin Diesel potrebbe anche sperare di rientrare nella cinquina finale.

Staremo a vedere come e fino a che punto proseguirà il cammino di Bloodshot agli Oscar 2021, ma nel frattempo questo 'primo riconoscimento' non fa che contribuire ad aumentare le aspettative per il già annunciato sequel.

Ricordiamo che i piani originali del progetto vedevano Bloodshot come primo capitolo di un nuovo universo cinematografico basato sui personaggi di Valiant Comics: bloccato dalla pandemia, il film ha guadagnato $33,48 milioni di dollari al box-office partendo da un budget di $45 milioni prima che i cinema chiudessero, ma nelle settimane successive è diventata una vera e propria hit del mercato digitale inaugurando letteralmente una nuova era della distribuzione.