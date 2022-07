Vin Diesel festeggia i sui 55 anni sul set di Fast X: 'Sono davvero grato'

Vin Diesel è un attore che negli ultimi 20 anni ha conquistato grandi risultati lavorativamente. 24 anni fa, l'interprete era noto per il suo ruolo in Salvate il soldato Ryan, e adesso, due decenni dopo, è diventato il volto di un franchise di successo, quello di Fast & Furious. Proprio sul set dell'ultimo capitolo ha festeggiato i suoi 55 anni.

Come sappiamo la famiglia di Fast è molto unita, e non poteva non celebrare il compleanno di una delle star principali del franchise. Nel video da lui pubblicato, Vin Diesel mostra la torta che gli è stata donata dalla troupe, e commenta: "Mentre concludiamo la 13esima settimana della produzione di Fast. Ecco un momento in cui l'intera crew mi ha sorpreso con una torta di compleanno in anticipo. La miglior crew, il miglior cast, il miglior studio. Sono un ragazzo fortunato di New York. Spero di rendere voi, lui e il mondo fieri."

L'attore si è mostrato emozionato dalla sorpresa, mentre in molti sono rimasti stupiti dal fatto che le riprese del film siano ancora in corso. Se ricordate, la pellicola ha iniziato i lavori ad Aprile, ma solo una settimana dopo l'inizio delle riprese, il regista Justin Lin ha lasciato il progetto, e ha passato le redini a Louis Letterier, che da allora continua a lavorare senza sosta.

Adesso, mentre attendiamo novità su Fast X, che dovrebbe uscire a Maggio 2023, guardate in fondo all'articolo il video in cui Vin Diesel ci mostra la torta che gli è stata regalata per i suoi 55 anni!