Vin Diesel già oltre Fast & Furious: sui social anticipa The Last Witch Hunter 2

Vin Diesel si sta preparando a dire addio a Fast & Furious, dato che nei giorni scorsi ha ribadito che Fast 11 sarà l'ultimo capitolo della saga di Dominic Toretto, ma l'attore ha tanti progetti in cantiere per il futuro, incluso The Last Witch Hunter 2.

Del sequel di The Last Witch Hunter si parla da anni, ma come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo Vin Diesel ha riacceso l'interesse dei fan con una nuova foto pubblicata su Instagram: l'immagine è tratta dal dietro le quinte del film originale, uscito nel 2015, ma nella didascalia la star fa chiaramente riferimento ad un secondo capitolo in arrivo.

"Questo giovedì voglio tornare al passato... Ho avuto la fortuna di incarnare così tanti personaggi iconici nel corso della mia carriera, alcuni diventati famosissimi e altri conosciuti solo da alcuni di voi. Per me è stato un onore portare sullo schermo un Immortale per la Lionsgate... un giorno vi parlerà nel dettaglio di quanto il personaggio di Kaulder sia stato significativo per me, e di com'era la mia vita quando abbiamo fatto il primo film...era un periodo potente della mia esistenza, come molti di voi forse sanno. Ma non vedo l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro all'Immortale...".

Ricordiamo che, tra gli altri film in cantiere per Vin Diesel, c'è anche l'attesissimo Riddick 4, nuovo capitolo nel franchise de Le cronache di Riddick.