Vin Diesel, da Fast & Furious al Gran Premio di Formula 1, ecco Toretto a Monza

In occasione dell'ultima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 svoltosi nella giornata di ieri sul circuito di Monza tra le tante star presenti alla manifestazione c'era anche Vin Diesel, che di corse e motori certamente se ne intende essendo il protagonista di una delle saghe velocistiche più celebri di sempre al cinema: Fast & Furious.

Ebbene sì, Vin Diesel era tra gli ospiti dell'ultimo Gran Premio d'Itala di Formula 1 che ieri ha visto il ritorno alla vittoria di Daniel Ricciardo dopo tre anni di digiuno, con la McLaren tornata sul gradino più alto del podio dal Gran Premio di Brasile del 2012 (l'ultima vittoria era targata Jensen Button) mentre mancava l'appuntamento con una doppietta (visto che Lando Norris è giunto secondo alle spalle del compagno di team) dal 2009.

L'attore di Fast & Furious ha girato un piccolo video per confermare la propria presenza sul circuito di Monza, dove era ospite della manifestazione e per questo ha potuto sfilare sulla griglia di partenza poco prima dell'avvio del Gran Premio. Tra le tante star presenti alla gara c'erano anche Usain Bolt, Zoe Saldana e il campione olimpico Marcell Jacobs. Inoltre, il logo di 007 - No Time to Die era presente sulle vettura Aston Martin per sponsorizzare l'uscita imminente dell'ultima pellicola con Daniel Craig, in arrivo nelle sale italiane il 30 settembre prossimo.

Recentemente, Vin Diesel ha presentato in anteprima la director's cut di Fast and Furious 9, che sarà ricco di contenuti aggiuntivi e avrà "più DNA Fast di qualsiasi cosa abbiate mai visto prima", come dice l'attore. "F9 è stato un progetto speciale di cui far parte, per tanti motivi. Uno dei motivi più importanti è stato aver riportato il nostro fratello e regista Justin Lin nel franchise", dichiara Diesel nel filmato, parlando del regista di di Tokyo Drift , Fast & Furious, Fast Five e Fast & Furious 6.

Intanto, è stata annunciata la data d'uscita di Fast & Furious 10, penultimo capitolo della saga.