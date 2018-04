Vin Diesel farà xXx 4 con D.J. Caruso e adesso possiede anche il franchise!

Vin Diesel realizzerà xXx 4 con il regista D.J. Caruso, dopo aver concluso un accordo per riacquistare diritti del franchise dai Revolution Studios. Diesel ha interpretato per la prima volta l'atleta di sport estremi divenuto agente governativo Xander Cage, nel thriller action diretto da Rob Cohen nel 2002 xXx.

Un sequel, xXx: State of the Union, è stato poi rilasciato nel 2005.

Vin Diesel è stato molto occupato con il franchise di Fast and Furious, negli ultimi anni. Conseguentemente, in molti pensavano che Xander Cage non sarebbe tornato. Pertanto, la sorpresa è stata grande quando, nel 2017, è uscito xXx: Il Ritorno di Xander Cage, diretto da D.J. Caruso. Il film è andato tanto bene che si è pensato poi di realizzare un quarto capitolo; tuttavia, alla fine, la Paramount si è ritirata dal progetto.

Così Diesel ha deciso di stipulare un accordo che gli consentisse di acquistare i diritti del franchise e proseguire con la serie. Come riportato da THR, Diesel ha fatto squadra con la società finanziaria The H Collective, così da rendere possibile l'affare. Ora l'attore ha detto che andrà avanti con xXx 4, e che D.J. Caruso tornerà a dirigere. Il piano prevede che la produzione inizi a fine 2018. In una dichiarazione, il CEO di H Collective, Nic Crawley, ha chiarito uno dei motivi principali per cui l'accordo è stato stipulato, ed è l'impatto avuto dal franchise sul mercato cinese:

"Durante la mia permanenza alla Paramount, ho avuto la fortuna di essere coinvolto allo sviluppo e alla distribuzione di xXx: Il ritorno di Xander Cage. La risposta del botteghino cinese non ha davvero precedenti e quindi portare la prossima puntata del franchise xXx da Paramount a The H Collective, ci aiuterà a completare la nostra gamma di proposte, che cerca di essere sempre più diversificata; la nostra missione è, infatti, produrre contenuti per un pubblico globale. "

Rilasciato a gennaio 2017, Il Ritorno di Xander Cage ha registrato un modesto totale di 44 milioni al box office Nordamericano. Tuttavia, il film è esploso oltreoceano, dove ha raggiunto un totale di 301 a livello globale, 164 milioni dei quali, sono arrivati solo dalla Cina, appunto.

Che ne dite? Curiosi di vedere come proseguirà la saga?

Sinossi di xXx: Il Ritorno di Xander Cage: Il terzo esplosivo capitolo della serie campione d'incassi che ha ridefinito lo spy thriller vede Xander Cage (Vin Diesel), amante degli sport estremi assoldato dal governo, rientrare dal suo esilio volontario e affrontare il guerriero alpha Xiang e la sua squadra in una corsa per recuperare un'arma potenzialmente letale nota come “Vaso di Pandora”. Circondato da un nuovo gruppo di avventurosi alleati, Xander si ritrova coinvolto in una cospirazione mortale che punta a far scontrare tutti i governi mondiali.