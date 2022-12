Vin Diesel e il crossover tra Fast and Furious e Groot pubblicato sui social!

Vin Diesel sarà molto presente nei cinema il prossimo anno. Con l'arrivo di Guardiani della Galassia Vol.3 e Fast and Furious 10 sarà quasi impossibile non trovare l'attore in sala. Sui suoi profili social ha deciso di fare ironia sulla cosa condividendo una divertentissima fan art.

Nel montaggio realizzato da un fan Groot, nella sua versione adulta, è alla guida della celebre auto di Dominic Toretto. Insomma, un crossover tra i due universi a dir poco esilarante e capace di unire due contesti totalmente diversi tra loro. Lo stesso Diesel ha apprezzato la fantasia dei fan reagendo con divertimento alla fan art. "Ahahah... amo le vostre fan art. Maggio sarà un mese molto speciale per il cinema. Benedetto e grato." ha scritto in un post di Instagram.

Guardiani della Galassia Vol.3 domina la classifica dei film più attesi del 2023 aumentando di giorno in giorno l'hype per quello che sarà il capitolo conclusivo di quella che, secondo molti, è la trilogia meglio riuscita del Marvel Cinematic Universe. Non sappiamo in che modalità saranno proposti in futuri gli eroi ma al momento non possiamo fare altro che goderci questo necessario quanto commosso saluto a dei personaggi che sono entrarti alla velocità della luce nell'immaginario collettivo.

Riguardo l'altro importante progetto che vede coinvolto l'attore, lo stesso Diesel ha parlato del trailer di Fast and Furious 10 e di quanto sia molto vicino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!