Vin Diesel continua a cantare: ecco il secondo singolo della star di Fast & Furious

L'annuncio di Vin Diesel aveva lasciato tutti un po'sorpresi. Sebbene la sua carriera di cantante sia partita quasi per scherzo, l'attore di Fast & Furious ha preso coraggio e ora possiamo ascoltare il secondo singolo tratto dal suo album.

Si intitola Days are gone e la tipica voce roca di Diesel ci accompagna in un brano dal sound nostalgico che non sembra avere molto da invidiare alle produzioni musicali più in voga. Dopo il successo di Feel Like I Do, assoluto debutto che ha subito scalato le classifiche, sembra proprio che il muscoloso interprete di Dominic Toretto ci abbia preso gusto.

"Amo qualsiasi tipo di musica, ma a causa del momento che stiamo vivendo ho capito che le prime canzoni da pubblicare sarebbero dovute essere ottimiste e positive, in un certo senso. Quindi mi sono concentrato sulla tropical house, ovviamente grazie all'aiuto di Kygo e con il mio compositore e produttore Peter Martin", ha rivelato in un'intervista per il The Late Show con James Corden.

Una canzone con un forte legame con ciò che stiamo passando, quindi: "È un ricordo del periodo pre-Covid, quando le nostre vite erano diverse. Non posso dire che parli direttamente della pandemia, ma credo che l'elemento nostalgico della canzone possa essere capito da molte persone. Spero che sia così. Ricordo che il mio amico Ozuna una volta mi disse: 'Tutti gli artisti musicali del mondo fanno musica per diventare numeri uno, ma tu fai musica con amore, ed è proprio per questo che probabilmente salirà al numero uno".

Cosa ne pensate di Days are gone? Se fa al caso vostro vi consigliamo di ascoltare anche Feel Like I Do.