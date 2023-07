Vin Diesel compie 56 anni: 'Stallone e Schwarzenegger? Sì, ma prima c'era Via col Vento'

Vin Diesel è senza dubbio una delle icone del cinema action dei giorni nostri: nel giorno del 56esimo compleanno dell'amatissimo Dom Toretto di Fast & Furious è dunque d'obbligo una riflessione sul suo ruolo, magari affidandola proprio alle parole pronunciate dall'attore stesso nel corso di un'intervista di qualche anno fa.

Era il 2009 quando il buon Vin, in compagnia della collega e neo-45enne Michelle Rodriguez, si esprimeva sulle sue fonti d'ispirazione, dicendosi convinto che il cinema action come lo intendiamo oggi avesse avuto inizio ben prima di totem del genere come Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone.

"Abbiamo tutti amato i film di Stallone e Schwarzenegger. Ma prima di loro si guardavano altri film come Via col Vento ed i film di questo genere erano i film d’azione nella loro epoca, con l’unica differenza che venivano chiamati solo film. Non avevano l’etichetta 'd’azione' e tutti gli attori di quel periodo ora sono i miei eroi ed io mi avvicino a loro con la stessa convinzione. [...] I miei modelli risalgono quindi a prima di Stallone, anche se lui mi ha fatto venire la voglia di prendervi parte, crescendo a New York ci si poteva sentire molto forti dopo aver visto i film di Sylvester Stallone e noi abbiamo inserito nei nostri quell’elemento che ti possa far pensare che tutti possano davvero salvare il pianeta" furono le sue parole. Che dire? Tanti auguri al nostro Vin e lunga vita a Dom Toretto!