Vin Diesel: ecco come è iniziata la carriera della star di Pitch Black e Fast and Furious

Questa sera su Mediaset 20 va in onda Pitch Black, un film di fantascienza del 2000 diretto da David Twohy, con protagonista Vin Diesel nei panni dell'antieroe Riddick. Per l'occasione, scopriamo insieme come è iniziata la sua carriera nel mondo della recitazione.

L'infanzia di Vin Diesel, il cui vero nome è Mark Vincent Sinclair, non è stata particolarmente facile, l'attore è stato infatti abbandonato dal padre ancor prima che nascesse, ed è cresciuto in un quartiere difficile di New York con suo fratello gemello Paul. Il giovane ragazzo incontra il mondo della recitazione a soli sette anni, prendendo parte alla rappresentazione teatrale Dinosaur Door, in scena al teatro di Greenwich Village.

In realtà, il primo contatto con il palco non è stato del tutto volontario, in quanto Vin è stato obbligato a far parte di questa recita dal patrigno come punizione per aver vandalizzato in compagnia di suo fratello ed alcuni amici, il teatro. L'esibizione affascina però a tal punto Diesel da decidere di voler diventare attore da adulto. Inizia così a studiare recitazione, scrivendo nel frattempo alcune sceneggiature. Esordisce nel 1994 con un minuscolo ruolo da inserviente in Risvegli per poi arrivare a Cannes con il cortometraggio Multi-Facial che conquisterà Steven Spielberg. Il regista deciderà di scritturarlo per il ruolo del militare Caparzo in Salvate il soldato Ryan. Il resto è naturalmente storia.

In questi ultimi anni Vin Diesel ha anche scoperto una grande passione per la musica, e ha così pubblicato il suo primo singolo intitolato Feel Like I Do. Per ulteriori approfondimenti sul film in onda questa sera, vi lasciamo alla nostra recensione di Pitch Black.