Vin Diesel come Barbie? A che punto è il film di Rock 'Em Sock' Em Robots di Mattel

La regista Greta Gerwig potrebbe non tornare per Barbie 2 qualora Warner Bros e Mattel dovessero procedere con un sequel del film prodotto e interpretato da Margot Robbie, ma che ne è del film che Vin Diesel stava sviluppando con la nota società della mitica bambola?

Stiamo parlando ovviamente di Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, celebre giocattolo d'azione per due giocatori progettato da Marvin Glass and Associates e prodotto per la prima volta dalla società di giocattoli Marx nel 1964. Il gioco dal 2000 è in vendita per Mattel, la cui versione presenta dei robot fisicamente più piccoli, e nel 2021 Vin Diesel è stato annunciato come protagonista del film di Rock 'Em Sock 'Em Robots, progetto live-action di Mattel in collaborazione con Universal che però è un po' sparito dai radar. Ora, in una nuova intervista con Variety, il produttore Robbie Brenner ha aggiornato i fan sul progetto, anche se purtroppo le informazioni rimangono pochissime: "Attualmente stiamo lavorando allo sviluppo di una sceneggiatura e ne siamo tutti molto entusiasti" ha detto il produttore, senza aggiungere altro.

Ricordiamo che Mattel ha annunciato diversi film live-action in arrivo che arriveranno nei prossimi anni e il cui sviluppo sarà certamente accelerato grazie al clamoroso successo di Barbie. Nel frattempo vi chiediamo: dopo aver ammirato il Ken di Ryan Gosling, siete pronti a vedere Vin Diesel come uno dei personaggi di Rock 'Em Sock' Em Robots?

Ditecelo nella sezione dei commenti.