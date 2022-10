Vin Diesel come Adamo: il tweet del calco 3D diventa un meme virale!

Ormai tutto su Twitter diventa meme. A confermarlo è una recentissima tendenza di accostare modelli 3D di personaggi noti a figure bibliche. E' diventata virale, infatti, un calco di Vin Diesel identificato come Adamo, prima creazione di Dio e primo uomo comparso sulla Terra.

Il tweet ha provocato moltissimo divertimento diventando quasi immediatamente un fenomeno virale. L'attore di Fast and Furious non è il primo ad essere caduto "vittima" di questo scherzo del web. La tendenza è cominciata qualche tempo fa con la pubblicazione di un modello 3D del volto di Lady Gaga che la indicava come Maria, madre di Gesù. La scoperta, associata agli scienziati della Stanford University ha fatto il giro del mondo, trasformandosi subito in un meme.

Dopo che un meme di Ryan Reynolds è diventato uno spot, non sembra strano che dei calchi in 3D di celebrità siano diventati virali. Dopo Lady Gaga, vittima della strana associazione biblica è stato anche Andre The Giant che è stato accostato, sempre dagli "scienziati della Stanford University" come Giuseppe, marito di Maria. Sicuramente però, il più esilarante è quello che ha coinvolto Vin Diesel che è stato immediatamente accostato ad Adamo. Insomma, su Twitter ogni giorno se ne scopre una nuova e questa sembra essere una delle più divertenti degli ultimi tempi.

Il mondo della comicità social, a volte, riescono persino a cambiare il destino di un film. L'esempio più eclatante è il ritorno al cinema di Morbius grazie alla campagna meme portata avanti sia dai fan che dalla stessa Sony su Twitter ed Instagram.