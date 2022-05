Vin Diesel e Brie Larson molto intimi su Instagram nella nuova foto di Fast & Furious 10

Dopo la foto con Jason Momoa sul set di Torino, Vin Diesel torna ad aggiornare i fan di Fast & Furious 10 con un nuovo scatto dal dietro le quinte della produzione, scatto che questa volta lo immortala insieme alla star del Marvel Universe Brie Larson.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la foto ritrae Vin Diesel e Brie Larson in una posa molto dolce, l'una accoccolata sull'altro, una posa che suggerisce un potenziale legame familiare tra i personaggi interpretati dalle due star. Nel post, non a caso, Vin Diesel scrive: "Ci sono alcune persone che incontrerai nell'arco della tua vita... Questo ti cambierà, cambierà la tua famiglia... e cambierà il mondo, PER SEMPRE!".

Secondo alcune indiscrezioni, ancora tutte da confermare, in Fast & Furious 10 Brie Larson interpreterà la sorella di Brian O'Conner, il personaggio interpretato dal compianto Paul Walker. Nessun personaggio simile è apparso o è stato mai menzionato in nessuno dei film precedenti della saga, ma ciò non vuol dire che una sorella O'Conner non possa spuntare nel prossimo capitolo e ora anche le parole di Vin Diesel sembrerebbero spingere in quella direzione. Del resto, dopo la morte di Paul Walker avvenuta in un tragico incidente d'auto nel 2013, il franchise di Fast & Furious ha sempre lavorato per mantenere vivo il suo ricordo, al punto che il personaggio interpretato dall'attore è ancora vivo nell'universo della saga, e ogni tanto fa sentire la sua presenza 'fuori campo' con easter-egg e riferimenti.

In attesa di maggiori informazioni, vi segnaliamo che anche Scott Eastwood tornerà in Fast & Furious 10.