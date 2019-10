Vin Diesel è Bloodshot nel primo footage del film. Domani il trailer ufficiale!

Nell'annunciare l'imminente arrivo del primo trailer ufficiale di Bloodshot per domani, 21 ottobre, la Sony Pictures Entertainment ha pubblicato via Twitter un piccolo footage dell'adattamento cinematografico del personaggio del Valiant Universe interpretato sul grande schermo da Vin Diesel.

Creato da Kevin Van Hook, Don Perlin e Bob Layton per i fumetti della Valiant, Bloodshot è la storia di un soldato, Ray Garrison, ucciso in battaglia e riportato in vita tramite la tecnologia della Rising Spirit Technologies, ricostruendo il suo corpo con migliaia di nanobot. Questo rende Ray il soldato perfetto in grado di guarire dalle proprie ferite, camuffarsi e interagire con la tecnologia. Nonostante ciò Ray soffre di una grave perdita di memoria e tende di scoprire di più sul suo passato mentre impara ad essere l'arma che è diventato.

Oltre a Diesel, il cast del film della Sony Pictures include anche Toby Kebbell (Fantastic Four - I Fantastici Quattro), Sam Heughan (Outlander), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Talulah Riley (Westworld), Johannes Haukur Johannesson (Il Trono di Spade), Lamorne Morris (New Girl), Guy Pearce (Iron Man 3) e Alex Hernandez (Unreal).

Eric Heisserer si è occupato della sceneggiatura della pellicola ed ha anche scritto un altro cinecomic Sony/Valiant in arrivo, Harbinger. La regia è affidata a Dave Wilson, che con Tim Miller ha dato vita ai Blur Studios anni fa.

Bloodshot è atteso nelle sale cinematografiche USA per il 21 febbraio 2020.