Vin Diesel avverte i fan su Instagram: 'State pronti per Riddick 4: Furya'

Qualche mese fa Vin Diesel aveva parlato di Riddick 4 definendolo 'più vicino di quanto i fan possano pensare', e adesso tramite un nuovo post sulla sua pagina ufficiale di Instagram l'attore ha continuato ad alimentare l'hype dei suoi followers.

Il post mostra una fan-art di Vin Diesel nei panni di Riddick, con la star di Fast & Furious che esclama: "Oggi c'è stato un grande incontro, sono molto entusiasta di questo prossimo capitolo", chiudendo con l'hashtag 'Furyan', probabilmente riferimento all'ultimo titolo noto del progetto, ovvero Riddick 4: Furya. La frase del post suggerisce che in queste ore Diesel si sia incontrato col suo team per lavorare (o iniziare a lavorare) attivamente all'attesissimo sequel dalla lunga gestazione, e dalle sue parole pare che il meeting sia andato piuttosto bene.

Il film originale della saga, Pitch Black di David Twohy, è uscito nel 2000, con Vin Diesel che ha successivamente ripreso il ruolo dell'assassino di mostri Richard B. Riddick in The Chronicles of Riddick del 2004 e, più recentemente, in Riddick del 2013. Le discussioni su un quarto film sono iniziate nel lontano 2014, con la Universal all'epoca interessata a realizzare un altro film. Secondo le ultime - poche - informazioni note, la sceneggiatura di Riddick 4 Furya è pronta ed è stata scritta proprio da David Twohy.

