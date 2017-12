Vin Diesel è l'attore hollywoodiano più quotato del 2017!

Vin Diesel è in cima alla lista: lui è l'attore più quotato di Hollywood in questo 2017! Le ultime fatiche a cui ha partecipato quest'anno, e che hanno ottenuto un enorme successo anche grazie alla sua presenza, sono

Secondo il rinomato Forbes, Diesel è riuscito a superare la sua co-star del franchise di Fast and Furious, Wayne "The Rock" Johnson, in termini di popolarità, nel 2017: Fast and Furious 8 ha incassato un incredibile miliardo e duecento milioni di dollari al box office internazionale, mentre xXx: The Return of Xander Cage, 346 milioni di dollari.

Dopo di lui c'è The Rock, con 1 miliardo e cinquecento milioni di dollari nell'anno in corso. Purtroppo, il suo status non è riuscito a salvare il reboot R-Rated di Baywatch, che è stato un deciso flop. Tuttavia, vedremo come concluderà la corsa, visto che, al momento, il suo Jumanji: Welcome to the Jungle è in sala.

Al terzo posto si è piazzata l'"amazzone" Gal Gadot che, tra Wonder Woman e Justice League, attualmente in fase di fine corsa al botteghino internazionale, ha portato alla Warner Brothers 1 miliardo e 400 milioni di dollari d'incasso.

Non male, che ne dite?