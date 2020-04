Vin Diesel anticipa la storia di The Last Witch Hunter 2 dalla quarantena

Dopo la conferma di The Last Witch Hunter 2, atteso sequel in produzione alla Lionsgate, la superstar hollywoodiana Vin Diesel è comparsa sulla sua pagina Instagram per garantire ai suoi fan il proseguimento dei lavori nonostante la quarantena imposta dal Coronavirus.

Il post che trovate in calce all'articolo infatti lascia pochi dubbi in merito, con l'attore che promette: "Alcune delle migliori sceneggiature saranno scritte durante questo periodo ... Solo amore, sempre".

Non è chiaro quali siano i piani al momento per il film, dato che l'industria di Hollywood sta sperimentando uno storico stop totale: soprattutto, sebbene il film abbia sicuramente trovato un certo seguito nel corso degli anni, all'epoca della sua uscita originale nel 2015 venne accolto negativamente non solo dalla critica ma anche dal pubblico, dato che incassò soltanto 146,9 milioni di dollari al botteghino mondiale (a fronte di un budget stimato tra i $70 e i $90 milioni di dollari).

Tuttavia, nell'ultimo periodo ha parlato con grande fiducia dell'arrivo di un sequel: "Quando esce un film come Last Witch Hunter e non ottiene i risultati sperati al botteghino, secondo il vecchio pensiero dovresti dirti: 'Beh, forse dovrei concentrarmi su qualcos'altro'. Ma al giorno d'oggi è diverso e la cosa affascinante è che i film riescono a trovarti nei modi più strani. Come artista, più accumulo esperienza più apprezzo il fatto che il mio lavoro in qualche modo arrivi al pubblico, non importa con quali tempistiche o con che mezzi di distribuzione. Non sono preoccupato dai risultati, dai numeri. Forse perché faccio parte degli Avengers, o faccio parte della Disney, faccio parte dei Guardiani della Galassia e faccio parte dei Fast e Furious e ho avuto così tante esperienze meravigliose. Quando le persone mi dicono che amano il Cacciatore di Streghe e vogliono rivedere me e Michael Caine in un nuovo capitolo, io non ragiono più".

