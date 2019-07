Vin Diesel annuncia che la sceneggiatura di Riddick 4: Furya è finita

Un ulteriore passo verso il quarto capitolo cinematografico di Riddick pare sia stato fatto, visto che la star del franchise, Vin Diesel, ha rivelato che la sceneggiatura di Riddick 4: Furya è completa. L'annuncio è arrivato tramite un video di Diesel sul suo account ufficiale Instagram, nel quale mostra il copione del film.

Pitch Black è il primo film in cui è apparso il personaggio; un horror ambientato in un mondo di fantascienza. Negli anni successivi all'uscita del film ci sono stati due sequel e un film animato, oltre ad un videogioco che ha ampliato il franchise. L'ultimo nuovo capitolo è uscito al cinema cinque anni fa. Diesel e lo sceneggiatore e regista David N. Twohy torneranno per il quarto film, come si evince dal video pubblicato dalla star su Instagram.



Vin Diesel si appresta a vivere un paio di anni piuttosto impegnativi dopo Bloodshot, nel quale sarà protagonista, e i sequel di Avatar di James Cameron. Diesel sarà nuovamente la voce di Groot in Guardiani della Galassia Vol. 3, con il film che è attualmente in produzione.

Furya, come molti di voi ricorderanno, è il pianeta natale di Riddick. La sinossi ufficiale recita:"Tradito dalla sua stessa specie e dato per morto su un pianeta desolato, Riddick combatte per poter sopravvivere contro predatori alieni, diventando più potente e pericoloso che mai.

Diversi cacciatori di taglie arrivano da tutta la galassia e si uniscono al suo team. A quel punto Riddick sferra una feroce vendetta prima di tornare a Furya e salvarlo dalla distruzione".

L'annuncio del quarto capitolo arrivò addirittura nel 2015. Grazie a film come Pitch Black e The Chronicles of Riddick il buio può diventare un'arma davvero pericolosa.