Vin Diesel, tutti gli aggiornamenti su Riddick 4: titolo, storia e data di uscita

Abbiamo conosciuto il Richard B. Riddick di Vin Diesel per la prima volta in Pitch Black, e da quel film la saga è proseguita con altri due capitoli intitolati The Chronicles of Riddick e Riddick, quest'ultimo risalente al 2013.

L'antieroe fantascientifico è diventato un punto di svolta per la carriera della star, e ancora oggi è una della sue interpretazioni più amate: un quarto film intitolato Riddick: Furya è attualmente in sviluppo, e alcuni mesi fa lo stesso Diesel ha annunciato che la sceneggiatura è stata finalmente completata.

La storia è tenuta segreta, ma dal sottotitolo possiamo presumere che Furya - il pianeta desolato al centro della storia - possa essere al centro della vicenda: il quarto episodio della saga inoltre probabilmente esplorerà anche i come e i perché Riddick ha lasciato il pianeta e qual è il suo ruolo adesso, anni dopo gli eventi del terzo film.

Ad oggi non esiste una data di uscita, ma poiché la sceneggiatura è già pronta potrebbe essere solo questione di tempo prima che la produzione inizi, soprattutto considerato che Diesel ha già terminato le riprese di Fast and Furious 9: alcuni rumor volevano un'inizio dei lavori per il 2020, ma alla luce del lockdown di Hollywood è difficile dire come si è evoluta la situazione per questo preciso progetto. A grandi linee, però, si potrebbe presumere un'uscita non prima per il 2022.

Nel cast, oltre ovviamente a Diesel, i fan possono sperare di rivedere Matthew Nable come il colonnello R. "Boss" Johns, Katee Sackhoff come Dahl e Karl Urban come Siberius Vaako. Voi cosa ne pensate? E soprattutto, cosa vorreste vedere nel film? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, scoprite le folli curiosità su Riddick.