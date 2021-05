Vin Diesel, i 10 migliori film della star di Pitch Black secondo la critica

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con Pitch Black, sci-fi del 2000 diretto da David Twohy e primo capitolo della trilogia di Riddick, Vin Diesel nel corso della sua carriera ha preso parte a diversi cult e blockbuster di grande successo: scopriamo dunque assieme i migliori film in cui è apparso secondo la critica.

Come di consueto, per individuare quali pellicole in cui ha recitato la star sono riuscite a conquistare maggiormente i favori dei recensori, abbiamo preso in esame i punteggi indicati dagli aggregatori di recensioni più famosi al mondo: Rotten Tomatoes e Metacritic. Come potete vedere di seguito, in entrambe le liste troviamo nelle prime posizioni il classico d'animazione Il gigante di ferro, il primo Guardiani della Galassia e Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, mentre seguono i più recenti capitoli di Fast & Furious, il seguito del film Marvel e 1 km da Wall Street.

Ecco le top 10:

Rotten Tomatoes

Il gigante di ferro (96%) Salvate il soldato Ryan (93%) Guardiani della Galassia (92%) Avengers: Infinity War (85%) Guardiani della Galassia vol. 2 (85%) Fast & Furious 7 (82%) Fast & Furious 5 (77%) Fast & Furious 6 (70%) Fast & Furious 8 (67%) 1 km da Wall Street (66%)

Metacritic

Salvate il soldato Ryan (91) Il gigante di ferro (85) Guardiani della Galassia (76) Avengers: Infinity War (68) Fast & Furious 7 (67) Guardiani della Galassia vol. 2 (67) Fast & Furious 5 (66) Prova a incastrarmi - Find me guilty (65) 1 km da Wall Street (66%) Fast & Furious 6 (70%)

Vi ricordiamo che prossimamente Diesel riprenderà i panni di Dom Toretto in Fast & Furious 9, la cui uscita nelle sale italiane è fissata al prossimo 18 agosto 2021.