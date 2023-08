Villeneuve è già al lavoro su Dune - Parte 3! 'Ho scritto qualcosa, sarebbe un sogno'

L'universo di Dune non si ferma certo al primo libro scritto da Frank Herbert, che altro non è che la genesi di una storia e di una mitologia che si estende ben oltre la guerra tra gli Atreides e gli Harkonnen: da buon fan della saga Villeneuve lo sa benissimo, e già sogna di trasporre sul grande schermo i successivi passaggi della storia.

Mentre i fan sono impegnati a protestare sui social per il rinvio di Dune - Parte 2, dunque, il regista di Arrival e Blade Runner 2049 tiene fede ai suoi intenti e si proietta già al futuro, assicurandoci di aver cominciato a buttar giù qualcosa che suona molto come un primo accenno di sceneggiatura del terzo capitolo della saga.

"Se dovessi riuscire a fare una trilogia sarebbe un sogno. Messia di Dune fu scritto come reazione al fatto che la gente percepiva Paul Atreides come un eroe, che non è ciò che [Herbert] voleva che succedesse. Il mio adattamento è vicino a questa sua idea di avvertimento" ha spiegato Villeneuve, che ha poi aggiunto: "Vi dirò, c'è già qualcosa di scritto".

Non una conferma ufficiale, insomma, ma se questa seconda parte del primo capitolo dovesse confermare i risultati al box-office del suo predecessore sarà difficile che Warner si tiri indietro! Tornando ad oggi, intanto, si parla di Dune - Parte 2 come di un film di guerra su larga scala.