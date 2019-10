Quale villain principale dopo Thanos? Lo sceneggiatore di Avengers: Endgame non ha dubbi

Nel corso di una recente intervista promozionale Christopher Markus, sceneggiatore di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha rivelato quale supercattivo dovrebbero usare i Marvel Studios per rimpiazzare Thanos.

Come sappiamo il personaggio interpretato da Josh Brolin è giunto alla fine della sua storia in Endgame, e lo sceneggiatore, proprio lui che ne ha scritto vita e morte insieme al collega Stephen McFeely, ha le idee molto chiare su quale cattivo Marvel dovrebbe prendere il posto del Pazzo Titano.

"Quando penso a cose di questo genere, i miei pensieri tornano spesso e volentieri dal ragazzo che voglio vedere sullo schermo da sempre, e cioè MODOK. Inoltre, parte di me vorrebbe rivedere Zola ... So che è difficile perché ufficialmente è stato distrutto, ma non mi dispiacerebbe vedere una sua terza incarnazione. Magari in un corpo robotico. L'abbiamo visto sullo schermo come essere umano, mi piacerebbe vedere una nuova versione. Non posso dire che succederà, e non credo, ma sarebbe divertente".

Voi cosa ne pensate? Credete che prima o poi questi personaggi saranno mostrati (o torneranno, nel caso di Zola) nel Marvel Cinematic Universe? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che recenti rumor vorrebbero Dottor Destino come nuovo villain, anche se stando alle dichiarazioni di Trinh Tran, i Marvel Studios non produrranno un'altra maxi storia come quella della Infinity Saga per diversi anni.