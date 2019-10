Tutti i villain del Marvel Cinematic Universe in un nuovo splendido fan poster

Per colmare la lunga pausa che ci accompagnerà fino al prossimo maggio, quando Black Widow aprirà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, un fan ha riunito i principali villain della saga in un fantastico artwork che ha pubblicato su Reddit.

Dall'Iron Monger di Jeff Bridges apparso nel primo storico Iron Man al Mysterio di Spider-Man: Far From Home, il fan poster che potete visionare in calce alla notizia mostra tutti gli antagonisti che hanno segnato l'Infinity Saga. Le tre figure principali - Loki, Ultron e Thanos - rappresentano i villain dei film sugli Avengers, mentre intorno a loro troviamo i cattivi degli altri capitoli della saga: dai primi (Whiplash di Iron Man 2, Teschio Rosso di Captain America - Il primo vendicatore) ai più recenti come Ghost in Ant-Man and the Wasp e Yon-Rogg in Captain Marvel.

Tra gli antagonisti della Fase 4 sono stati rivelati, per il momento, Taskmaster per Black Widow, Il Mandarino (quello vero) per Shang-Chi e il Barone Zemo per la serie The Falcon and the Winter Soldier, perciò ne mancano ancora molti da scoprire vista la quantità di titoli in arrivo nei prossimi anni.

Quale villain Marvel vorreste vedere nel futuro del MCU? Diteci la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Per altre notizie vi rimandiamo alla risposta di Bob Iger sul caso Scorsese.