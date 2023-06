Tutti i Villain del Marvel Cinematic Universe creati da Tony Stark

Tony Stark è uno degli eroi più importanti del Marvel Cinematic Universe e, a dispetto delle sue gesta eroiche ha, nel corso del tempo, commesso errori che sono costati cari all’intera umanità, dando motivo ad alcuni tra i villan più emblematici del mondo Marvel di ricercare la vendetta a discapito del milionario e non solo.

Mentre la Walt Disney Company ha annunciato una nuova edizione di Iron Man in 4k, torniamo a parlare dell’eroe geniale e milionario che ha dato il via al MCU per come lo abbiamo conosciuto negli anni successivi.

In effetti, le azioni di Stark hanno portato spesso a delle conseguenze inimmaginabili e alla nascita di cattivi iconici e terribili che hanno popolato i film della Marvel. Cerchiamo di analizzare a fondo la vicenda elencando i dieci grandi rischi per l’umanità nati per colpa di Tony Stark.

Visione: Dopo la creazione di Ultron Tony ha deciso di installare l’intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S. in un corpo sintetico, creando così Visione e rischiando la catastrofe nel caso in cui quello che è poi diventato un alleato degli Avengers avesse deciso di schierarsi dall’altra parte. Wanda e Pietro Maximoff: Wanda e Pietro hanno visto morire i propri genitori a causa di un missile della Stark Industries. Dopo essersi uniti a Ultron, fortunatamente hanno compreso per tempo da quale parte stare, unendosi infine agli Avengers nella loro battaglia in favore dell’umanità. Justin Hammer: Proprietario di un’azienda rivale della Stark Industries, Hammer ha cercato dapprima di ricreare l’armatura di Iron Man e successivamente ha reclutato Ivan Vanko per unirsi a lui e cercare di distruggere Tony Stark. Aldrich Killian: Killian è un grande fan di Stark e del suo lavoro e quando il magnate non dimostra interesse nel suo lavoro su soldati potenziati si rende conto che il suo lavoro non conosciuto potrebbe essere usato in un altro modo, rendendolo potenzialmente un futuro villain del MCU. L’Avvoltoio: Adrian Toomes è diventato l’Avvoltoio quando ha perso l’incarico di ricostruzione dopo la battaglia di New York. La scelta di Tony Stark di creare la Damage Control per riparare i danni causati dagli attacchi ha portato Toomes verso il lato oscuro per poter continuare a sostentare la sua famiglia. Iron Monger: Obadiah Stane era il socio di Howard Stark e il suo risentimento nei confronti di Tony dopo la creazione dell’armatura e la decisione di abbandonare la produzione di armi lo ha portato a costruire una propria versione della tuta tecnologica di Iron Man da usare per scopi militari. Ivan Vanko: Ivan era il figlio di uno scienzato che lavorava al fianco di Howard Stark e che fu espulso per aver trafugato i progetti del primo reattore per venderli sul mercato nero. Vanko trascorre la sua vita a provare risentimento per gli Stark e la presunzione di Tony a proposito del fatto che nessuno avrebbe potuto eguagliare il suo lavoro ha provocato un grave rischio per il mondo. Zemo: Il Barone Zemo prova risentimento nei confronti degli Avengers a causa della perdita della sua famiglia nella battaglia di Sokovia. Visto il ruolo di Tony Stark nella creazione di Ultron si può dire che anche le azioni intraprese da Zemo siano in qualche modo conseguenza degli errori di Tony. Mysterio: Quentin Beck lavorava per le Stark Industries ed era al lavoro sulla tecnologia olografica introdotta per la prima volta in Captain America: Civil War. Dopo essere stato presumibilmente licenziato da Stark, almeno a quanto lui dice, vuole diventare il nuovo Iron Man a causa del discredito nei suoi confronti. Ultron: Ultron è un’intelligenza artificiale creata da Tony Stark e Bruce Banner destinata al programma di mantenimento della pace. Dopo aver preso coscienza, però Ultron decide che l’umanità fosse la più grande minaccia in tal senso. La battaglia contro Ultron, sebbene vinta dagli Avengers, ha causato innumerevoli morti e tanti danni collaterali.

Questa la lista di villain creati dagli errori fatti nel corso del tempo da Tony Stark, in attesa di poter vedere il prossimo film dedicato agli Avengers, vi lasciamo alla recensione di Avengers: Age of Ultron.