Il villain di Godzilla x Kong rappresenta 'la parte peggiore dell'umanità' per il regista

Per la prima volta Godzilla e King Kong stringeranno un'alleanza contro una terribile minaccia che si abbatte sull'umanità: il villain che terrorizzerà il mondo non può che essere un avversario all'altezza dei due kaiju, ma per il regista del nuovo capitolo del MonsterVerse c'è di più.

Con un look rinnovato Godzilla e King Kong hanno acquisito una maggiora potenza (basti pensare alla cresta rosa del mostro marino che avvicinerebbe la potenza nucleare di Godzilla ai raggi gamma) e va da sé che Skar King, l'orango dal pelo arancione non sarà da meno.

Eppure, oltre la bruta violenza ed i poteri ancora nascosti del nuovo villain, per il regista Adam Wingard è un "anti-Godzilla creato per combattere Godzilla" e che in virtù di mostro è l'unica grande minaccia per i kaiju che sia mai esistita: "Skar King rappresenta quasi una versione migliorata delle parti peggiori dell'umanità - ha detto Wingard a Total Film - proprio come Kong ne rappresenta le parti migliori. Direi che Skar King è la minaccia più grande che abbiamo visto finora: ci vorrà davvero un'intera squadra per abbatterlo perché è troppo grande per un solo mostro!".

Dopo aver combattuto per anni uno contro l'altro, i due titani sono pronti a unire le forze in Godzilla x Kong che promette tanti riferimenti alla saga Toho!