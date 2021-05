Quali sono i villain più famosi di sempre? Da Crudelia De Mon a Darth Vader, ecco la lista

Il nuovo live-action della Disney Crudelia è disponibile sul servizio di streaming on demand Disney+ e nelle sale, e dopo avervi mostrato la nostra intervista alle protagoniste Emma Stone ed Emma Thompson vi parliamo della lista dei villain più famosi della storia del cinema.

Nel caso non lo sappiate, infatti, esiste una classifica ufficiale redatta dall'American Film Institute che ha stabilito l'elenco dei cento più grandi personaggi del cinema, dividendo la graduatoria in due macro-sezioni: quelle per gli eroi e quelli per gli antagonisti.

La lista, che venne presentata per la prima volta in uno speciale della CBS condotto da Arnold Schwarzenegger, include alcuni dei personaggi più noti in assoluto della storia di Hollywood, e quella dei 50 migliori villain presenta anche la nostra Crudelia De Mon, naturalmente nella versione originale che debuttò nel film d'animazione La carica dei 101.

Ecco qui sotto l'elenco dei peggiori villain della storia del cinema:

Hannibal Lecter Norman Bates Dart Vader La strega dell'ovest Mildred Ratched Mister Potter Alex Forrest Phyllis Dietrichson Regan MacNeil Grimilde Michael Corleone Alex DeLarge HAL 9000 Alien Amon Goeth Noah Cross Annie Wilkes Lo squalo William Bligh L'uomo in Bambi Signora Iselin T-1000 Eve Harrington Gordon Gekko Jack Torrance Cody Jarrett I marziani ne La guerra dei mondi Max Cady Rev. Harry Powell Travis Bickle Sig.na Danvers in Rebecca - La prima moglie Bonnie e Clyde Conte Dracula (Bela Lugosi) Dr. Christian Szell J.J. Hunsecker Frank Booth Harry Lime Caesar Enrico Bandello Crudelia De Mon Freddy Krueger Joan Crawford Tom Powers in Nemico pubblico Regina Giddens Jane Hudson Joker Hans Gruber Tony Camonte Roger "Verbal" Kint Auric Goldfinger Alonzo Harris

Qual è il vostro villain preferito? Ditecelo nei commenti.