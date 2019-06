Alla vigilia della nuova uscita nei cinema, Avengers: Endgame è a $40 milioni da Avatar

Con la pubblicazione di un nuovo poster per Avengers: Endgame, tutto è pronto per la re-release del film Marvel Cinematic Universe, che come sappiamo questo week-end tornerà nei cinema statunitensi.

Il nuovo film, praticamente identico a quello originale se non per l'aggiunta di uno speciale tributo a Stan Lee e sette minuti di materiale extra (come riporta CB, che ha avuto lo scoop in esclusiva da Kevin Feige), che includono fra le altre cose due scene post-credit tagliate dall'edizione "normale", è stato pensato per riuscire a colmare il gap che separa l'opera dei fratelli Russo dal primo posto della classifica dei più alti incassi della storia del cinema, sulla quale siede attualmente Avatar di James Cameron.

Ma qual è questo gap?

Secondo i dati di Box Office Mojo, Endgame arriva a questa seconda pubblicazione con un incasso totale di $2 miliardi e 744 milioni di dollari, con lo sci-fi del 2009 fermo a $2 miliardi e 788 milioni di dollari. Ciò vuol dire che i Marvel Studios prevedono un (secondo) primo week-end da circa $50 milioni, ampiamente sufficiente per superare il traguardo dei circa $43.5 milioni di dollari necessari a superare Avatar.

La strategia commerciale sembra puntare non solo all'entusiasmo dei fan, ma anche alla quasi-totale assenza di competizione al botteghino nel week-end che sta arrivando e soprattutto al fatto che nelle ultime due settimane il box office statunitense ha stentato ad ingranare, con tutti i nuovi film che hanno incassato al di sotto delle aspettative: Endgame, in sostanza, vuole essere l'oasi nel deserto.

Secondo voi avremo un nuovo record? Cosa ne pensate? E soprattutto, cosa vi aspettate dalle scene post-credit? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo alle parole di Kevin Feige sul futuro del MCU, e alla possibilità di presentare l'attesa Fase 4 del MCU sia al San Diego Comic-Con, sia al D23.