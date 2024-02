Viggo Mortensen ha fatto un nuovo western: scoprite The dead don't hurt

Il western sta tornando: in attesa del mega-progetto Horizon: An American Saga di Kevin Costner, in queste ore è stato annunciato ufficialmente il nuovo film The dead don't hurt di Viggo Mortensen, star della saga cinematografica de Il signore degli anelli.

Il film, che ha generato una guerra di offerte vinta da Shout! Studios dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival dello scorso anno, dove la star Vicky Krieps (Phantom Thread) è stata premiata con il TIFF Tribute Performer Award, è stato scritto, diretto, prodotto e interpretato da Viggo Mortensen, star dell'acclamato western con Ed Harris Appaloosa.

La trama di The dead don't hurt ruota intorno a due amanti sfortunati della frontiera occidentale degli Stati Uniti nel 1860, e segue la storia di Vivienne Le Coudy (Krieps), una donna fieramente indipendente che intraprende una relazione con l'immigrato danese Holgen Olsen (Mortensen). Dopo aver incontrato Olsen a San Francisco, accetta di viaggiare con lui per raggiungere la tranquilla cittadina di Elk Flats, Nevada, dove iniziano una vita insieme. Lo scoppio della guerra civile li separa quando Olsen prende la fatidica decisione di combattere per l'Unione: Vivienne dovrà imparare a badare a se stessa in un luogo controllato dal sindaco corrotto Rudolph Schiller (Danny Huston) e dal suo socio in affari senza scrupoli, il potente allevatore Alfred Jeffries (Garrett Dillahunt).

Per Viggo Mortensen, “lo scopo di The Dead Don’t Hurt è rendere giustizia alla vita di una donna straordinaria che ha vissuto in una parte isolata e senza legge del sud-ovest degli Stati Uniti negli anni ’60 dell’Ottocento. Siamo molto fortunati ad avere la talentuosa Vicky Krieps che incarna questo ruolo”.

Giusto per farvi sentire vecchi, vi segnaliamo che qualche mese fa Viggo Mortensen ha compiuto 60 anni.