Viggo Mortensen, dopo il successo di Green Book torna con Peter Farrelly: tutti i dettagli

Viggo Mortensen è alle battute finali delle trattative per far parte del cast del nuovo film di Peter Farrelly, tratto dal libro The Greatest Beer Run Ever. Il film è prodotto da Skydance e segna una nuova collaborazione tra il regista e il co-protagonista di Green Book, film che vinse tre premi Oscar, tra cui la statuetta per il miglior film.

Il film racconta la storia di un uomo, John 'Chickie' Donohue, che viaggiò da New York al Vietnam nel 1967 con il solo obiettivo di condividere alcune birre con i suoi amici d'infanzia che stavano combattendo la guerra.

Al momento non è chiaro quale sia il ruolo che potrebbe essere assegnato a Viggo Mortensen.



La trama del film, senza un titolo ufficiale, si basa sul libro The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War, scritto dallo stesso Donohue insieme a Joanna Molloy. Lo script è stato co-scritto dallo stesso Peter Farrelly.

Green Book ha ottenuto un enorme successo di pubblico nonostante abbia ricevuto opinioni contrastanti dalla critica. Tuttavia la pellicola con protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali ha ottenuto diversi Oscar, grazie alla storia di un'amicizia tra un buttafuori italoamericano (Mortensen) e un pianista afroamericano (Ali) nell'America degli anni '60.

L'Oscar fece impennare le vendite ai botteghini e il film ottenne successo anche per diversi mesi nelle sale.

Su Everyeye trovate la recensione di Green Book, diretto da Peter Farrelly e interpretato da Viggo Mortesen e Mahershala Ali.