Viggo Mortensen, la star de Il Signore degli Anelli riceverà un premio alla carriera

Viggo Mortensen è un attore di sicuro spessore, e sembra proprio che nessuno abbia voglia di metterlo in dubbio, tanto che l'interprete dell'acclamato Green Book riceverà il prestigioso Sebastian Donostia Award.

Giunto ormai alla sua sessantottesima edizione, l'evento celebrativo si occuperà di lasciare il giusto spazio agli interpreti più meritevoli, e Mortensen è stato il primo vincitore ad essere stato annunciato. Durante la consegna del premio avrà modo anche di parlare del suo debutto alla regia con Falling, pellicola di prossima uscita che si preannuncia molto interessante.

Se il ruolo di Aragorn ne Il Signore degli Anelli gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, la carriera di Mortensen è costellata di molti altri successi, per i quali è stato candidato tre volte all'Oscar. Stiamo parlando di tre film del calibro di Capitan Fantastic, La Promessa dell'Assassino e Green Book. L'erede al trono di Isildur ha trovato il favore del pubblico anche per progetti meno appariscenti come On the Road, basato sull'omonimo romanzo apocalittico; il wetern Appaloosa al fianco di Ed Harris; A History of Violence di David Cronenberg.

Dopo l'Oscar come miglior film per Green Book, Mortensen tornerà al servizio di Peter Farrelly per un nuovo progetto intitolato The Greatest Beer Run Ever: speriamo ovviamente che la magia si ripeta e che la carriera dell'attore continui sullo stesso livello.