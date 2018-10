Viggo Mortensen rischiò seriamente la vita sul set de Il Signore degli Anelli

Nel nuovo libro "Anything You Can Imagine: Peter Jackson e The Making of Middle-Earth", che parla a tutto tondo della produzione della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, è stato rivelato che la star Viggo Mortensen rischiò la vita durante la realizzazione di una scena.

La sequenza in questione sarebbe quella iconica di Aragorn e il suo esercito davanti alla porta del Cancello Nero di Mordor, nell'atto finale de Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re. Nel libro, scritto da Ian Nathan, viene infatti rivelato che Viggo Mortensen abbia filmato la scena letteralmente circondato da bombe inesplose.

La location scelta da Peter Jackson sorgeva in una sezione del deserto di Rangipo, che un tempo veniva usato dai militari neozelandesi, e di conseguenza la terra tutt'intorno era coperta da artiglieria inesplosa. Prima dell'esecuzione del film, l'esercito neozelandese ha designato un'area sicura lontano dalle bombe dove Jackson avrebbe potuto dirigere, ma Mortensen il giorno delle riprese improvvisò e cavalcò al di fuori della zona delimitata.

"Tutti si aspettavano di sentire un'esplosione da un momento all'altro, compreso Jackson" scrive Nathan nel libro. "Avevano trovato il loro perfetto Aragorn, ma erano sul punto di vederlo saltare in aria. Ci mancò tanto così."

Alla fine Mortensen tornò nella zona sicura per il resto della scena, e sul set tornò la calma.

Peter Jackson nelle prossime settimane tornerà con il documentario sulla prima guerra mondiale They Shall Not Grow Old. Di recente, il regista ha espresso il suo entusiasmo per la serie tv de Il Signore degli Anelli in produzione in casa Amazon.