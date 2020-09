Viggo Mortensen: ecco i progetti futuri della star de Il Signore degli Anelli

Viggo Mortensen si è guadagnato la gloria eterna con il ruolo di Aragorn ne Il Signore degli Anelli ma, nel corso degli anni la sua carriera gli ha riservato molte altre soddisfazioni. L'attore premiato di recente al Festival di San Sebastian in Spagna ha dato qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni lavorativi.

In particolare Mortensen sta per debuttare alla regia con Falling, un film in cui si affronterà un complesso rapporto padre-figlio, la cui uscita al cinema è stata rimandata a seguito della pamdemia di Covid-19.

Proprio in riferimento a questo momento particolarmente complicato ha detto: "In un modo o nell'altro, il Covid-19 ci ha fregati tutti e continuerà a fregarci per un po' di tempo ancora. Ma è solo un altro ostacolo nella nostra esistenza. Dobbiamo continuare ad andare avanti, accompagnando chi è solo e onorando chi non è più qui, facendolo al meglio delle nostre capacità".

Negli anni Mortensen ha già tentato di lavorare dietro la macchina da presa ma, questa è la prima volta che ci riesce a pieno: "Era qualcosa che desideravo fare da molto tempo. Ma la prima volta che ci ho provato, circa 20 anni fa, con una sceneggiatura che avevo scritto io stesso, non sono riuscito ad ottenere abbastanza finanziamenti. Alla fine ci sono riuscito con Falling. In molti mi hanno consigliato di iniziare raccontando qualcosa che sapevo, un paesaggio, personaggi e argomenti che mi erano vicini. Anche se la famiglia ritratta nel film è di fantasia, la storia è ispirata da alcuni eventi veri, alcune conversazioni che ricordo di aver sentito da bambino. Ecco perché Falling è dedicato ai miei fratelli".

Falling che ha un cast di tutto rispetto, ci mostrerà una nuova collaborazione tra Viggo Mortensen e David Cronenberg. I due hanno già avuto modo di lavorare insieme in A History Of Violence, La promessa dell'assassione e A Dangerous Method e stavolta sarà proprio la star de Il Signore degli Anelli a dirigerlo nei panni di un proctologo.

"Ho imparato molto da lui. Gli ho detto della parte del dottore in Falling e che avremmo girato nella sua città [Toronto]. Non volevo costringerlo, gli ho detto che se non avesse avuto voglia di farlo, lo avrei capito. Ha letto la scena e ha detto che era a bordo. È venuto a girare ed è stato semplicemente eccezionale".

Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata al trailer di Falling.