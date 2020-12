Viggo Mortensen interpreta un gay, scoppia la polemica:'Chi vi dice che sono etero?'

Negli ultimi anni è aumentata l'attenzione intorno al modo in cui Hollywood presenta i personaggi LGBTQ+ nei film e nelle serie televisive. Negli anni passati era prassi comune vedere degli attori eterosessuali interpretare personaggi gay ed essere elogiati per le loro scelte di carriera considerate 'coraggiose'.

Negli ultimi tempi le cose sembrano un po' cambiate, con una maggiore inclusione nel casting di attori omosessuali che interpretano ruoli omosessuali.

Tra le scelte recenti che hanno provocato diverse critiche c'è il casting di Viggo Mortensen in Falling, dove interpreta un uomo omosessuale.



Intervistato dal Times, a Mortensen è stato chiesto delle critiche nei suoi confronti per aver interpretato un personaggio gay all'interno del suo stesso film, da lui scritto e diretto.

"Guarda, questi sono i tempi in cui viviamo, e francamente ritengo che sia salutare il fatto che vengano evidenziate queste criticità. La risposta breve, per quanto mi riguarda, è che non ho pensato fosse un problema. Ci sono persone che mi chiedono 'E cosa dici di Terry Chen (che interpreta mio marito nel film)? È omosessuale?' E la risposta è: non ne ho idea, non avrei mai il coraggio di chiedere esplicitamente a qualcuno, durante un casting, se è omosessuale. E poi... cosa ne sapete della mia vita? Date per scontato che io sia completamente eterosessuale. Forse lo sono, forse non lo sono. Francamente, non è un vostro problema. Voglio che il mio film funzioni, e voglio che il personaggio di John sia efficace. Quindi ho pensato che non sarebbe stata una buona idea se non l'avessi fatto" ha replicato Mortensen.



Presentato al Sundance Film Festival 2020, il film racconta la storia di John (Mortensen), che vive con il suo compagno Eric (Terry Chen) in California, lontano dalla vita rurale che si è lasciato alle spalle diverso tempo prima.

Suo padre Willis (Lance Henriksen) vive da solo nell'isolata fattoria dove John è cresciuto. Le condizioni mentali di Willis peggiorano e il figlio decide di portarlo vicino a casa sua e a quella di sua sorella Sarah (Laura Linney). Tuttavia le loro migliori intenzioni si scontrano con la testardaggine di Willis.



Il film in procinto di arrivare nelle sale è intitolato Falling, debutto alla regia di Viggo Mortensen; in futuro Mortensen tornerà a collaborare con Peter Farrelly in un nuovo film dopo Green Book.